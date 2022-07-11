ДСНС: Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру зросла

ДСНС України повідомляє﻿, що в результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 24 людини. Тіла ще п'яти візуально спостерігаються з-під завалів.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла 2 загиблих. Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 24 загиблих" , - йдеться в повідомленні.

При цьому рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

Рятувальники вже розібрали понад 138 тонн зруйнованих елементів будинку.