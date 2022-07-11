Литва заборонила Росії постачати алкоголь у Калінінград

Вільнюс запровадив заборону на транзит через Литву до Калінінграда російського цементу та алкоголю у зв'язку з набранням чинності санкціями ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Литва розширює обмеження на транзит із РФ до Калінінграда синхронно із набуттям чинності санкцій Євросоюзу проти Росії.

Так, з 10 серпня під заборону також потрапить вугілля та інше тверде викопне паливо, з 5 грудня — нафта, а з лютого 2023 року — нафтопродукти.

Зазначимо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди та пригрозила відповіддю.

Лукашенко на зустрічі з Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінграда "схожа на оголошення війни".