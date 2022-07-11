Поляки зможуть отримати особливий статус в Україні. Зеленський вніс у Раду законопроект

Очільник Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: "Ми вітаємо вас тут на особливих правах". Нехай це буде для нас якимось знаком" , - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що полякам в Україні буде надано “особливий правовий статус”, подібний до того, який отримують українці, які рятуються від російської війни, в’їжджаючи до Польщі.