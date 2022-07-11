Поляки зможуть отримати особливий статус в Україні. Зеленський вніс у Раду законопроект
Очільник Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: "Ми вітаємо вас тут на особливих правах". Нехай це буде для нас якимось знаком", - сказав він.
Раніше Зеленський заявив, що полякам в Україні буде надано “особливий правовий статус”, подібний до того, який отримують українці, які рятуються від російської війни, в’їжджаючи до Польщі.
“Ми маємо розглянути польський закон про тимчасово переміщених людей, який фактично робить громадян України рівними з громадянами Польщі, за винятком права голосу. З ініціативи президента аналогічний законопроект (щодо польських громадян) тепер буде прийнято в Україні”, – повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.