Данілов назвав три головні ефекти від західного озброєння

Три головні ефекти від використання сучасної західної зброї українськими захисниками - це деморалізація і демілітаризація російського війська, а також деокупація наших територій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час" , - написав він.

Данілов також зазначив, що кількісна перевага російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

"Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали" , - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Вашингтон готує новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть ще чотири установки HIMARS, а також ракети і боєприпаси для артилерії.

Окрім цього, Канада збирається передати Україні 39 броньованих бойових машин.