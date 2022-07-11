Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.

Зазначимо, до нинішнього указу спрощений порядок отримання російського громадянства поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.

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