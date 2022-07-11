Міноборони: трофейний "Панцир" воює на боці України та знищив першу мету

Міноборони: трофейний "Панцир" воює на боці України та знищив першу мету

Затрофеєний збройними силами російський "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили у Міноборони.

Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО.

До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні.

Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, каже речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics