ООН: для подолання голоду у світі потрібна деблокада українських портів

В ООН заявили, що незважаючи на важливість розблокування експорту українського зерна з використанням каналу гирла Бистре, попередити голод у світі можна лише розблокуванням чорноморських портів України, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Гріффітс написав у своєму Twitter, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо.

"Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає дедалі очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", – прокоментував він.

Підтверджено повідомленнями, що вивезення з українських градів через Black Sea-Danube канал має resumed. Але це не є приємним. Як продовольчі речі в межах світу, з'єднання Black Sea Route є нашим найкращим до mitigate global hunger.



The world can't wait. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 10, 2022

Нагадуємо:

Після звільнення українськими військовими острови Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".

Російський військовий флот блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн.

Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.