РосЗМІ: у Харківській області підірвали автомобіль колаборанта Юнакова

У тимчасово захопленому Великому Бурлуку Харківської області підірвали автомобіль гауляйтера Євгена Юнакова, він загинув, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РБК з посиланням на так звану «військово-цивільну адміністрацію» окупантів у понеділок, 11 липня.

Росіяни називають колаборанта Юнакова «керівником місцевої адміністрації». Напередодні про його загибель повідомили народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Великому Бурлуку підірвали колаборанта-гауляйтера Євгена Юнакова. Інформацію уточнюю. Великий Бурлук — Харківська область. Дуже важливий залізничний вузол для російської армії" , — написав Гончаренко.

24 червня стало відомо про підрив автомобіля одного з найвідоміших колаборантів у тимчасово захопленому Херсоні Дмитра Савлученка. Він загинув на місці.