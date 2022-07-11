Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися 11 липня у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це пговорить повідомлення президента у Telegram.

Зеленський зазначив, що Нідерланди входять до першої десятки партнерів України за обсягом наданої оборонної підтримки.

"Дякую, що поруч з нами і за нас" , - додав президент.

Нагадаємо, Рютте прибув в Україну з робочим візитом та вже відвідав Ірпінь.

Як повідомлялося раніше, Нідерланди передали Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.