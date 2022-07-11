Ціна автомобільного газу на АЗС продовжує знижуватись

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 8 по 11 липня) у мережах АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях WOG автогаз здешевів на 1 грн/л до 35,98 грн/л. На стільки знизилася ціна продукту в мережі SOCAR (36,98 грн/л).

У мережі UPG продукт подешевшав на 1,5 грн/л до 35,00 грн/л, на станціях «Укргазвидобування» – на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л знизили ціни Rodnik, Авантаж 7, KLO, Катрал та Mango. Крім того, на 0,22-0,76 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" та інших (див. табл.).