США підтримали рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку-1"

Сполучені Штати підтримали рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну, необхідну газопроводу "Північний потік-1", повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у понеділок представник Державного департаменту Нед Прайс.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої запаси газу, підвищивши свою енергетичну безпеку та стійкість, а також протидіючи зусиллям Росії щодо перетворення енергії на зброю", - заявив Нед Прайс.

Він додав, що США працюють із союзниками та партнерами, щоб знизити колективну залежність від російських енергоносіїв та підтримувати тиск на президента Путіна.

Прайс запевнив, що Сполучені Штати, союзники та партнери віддані підтримці України та забезпеченню того, щоб російський уряд відчув погіршення наслідків економічних обмежень та жорстких санкцій.

У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, що пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використовує цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і зашкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля та скасувати рішення щодо турбіни.