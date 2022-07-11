Ахметов відмовився від своїх телеканалів та медіа-бізнесу на користь держави

Український бізнесмен Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. Рішення пов'язане з законом про олігархів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить посилання на його заяву.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа" , - зазначив Ахметов.

Він уточнив, що це пов'язано з набранням чинності закону про олігархів. Водночас він поскаржився на короткий шестимісячний термін та російську агресію, які не дозволили SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Які канали належать Ахметову

Холдинг "Медіа Група Україна" об'єднує телеканали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, телеканал Індіго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбас" , "34 телеканал" та "Сігма".

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинною Групою Україна", мультимедійною платформою СЕГОДНЯ - теленовини "Сегодня", сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проектом Vogue.UA.

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запуску реєстру олігархів.

Відповідно до закону про олігархів, до реєстру будуть вносити великих бізнесменів, які значно впливають на ЗМІ чи політичне життя.