У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Державна прикордонна служба не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі, а також Брянської та Курської областей Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які могли б здійснити наступ на Україну, не спостерігається, проте Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Тільки протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.

При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб утруднити спостереження за територією Білорусі.

Крім цього, зазначається, що у прикордонних районах продовжують знаходитися воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, щоб не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші важливіші напрямки.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник із винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі активізувалася російська військова авіація.