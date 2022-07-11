Прем'єр Нідерландів: ми постачатимемо Україні важке озброєння

Нідерланди постачатимуть Україні важке озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 11 липня, повідомляє Новое время.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам слід підтримувати Україну складним сучасним типом озброєння. Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали Україні важким озброєнням. Наша країна надаватиме важке озброєння, панцирники та самохідні гаубиці" , — сказав Рютте.

Він наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну будь-якими можливими способами і зараз, і надалі, закликав продовжувати тиск на Росію і зробити так, щоб винні у воєнних злочинах на українській території були покарані.

"…Путинське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть, і я дуже вражений тим, що сьогодні побачив, хоча не міг навіть уявити, якого масштабу були страждання, коли там перебували окупанти" , — додав Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 11 липня відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку Київської області та побачив сліди звірств, які коїли там російські окупанти.