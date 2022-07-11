Андрющенко: в окупованому Донецьку розпочалася чергова мобілізація
Росіяни в окупованому Донецьку розпочали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як «добровольців», повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Він зазначив, що нова мобілізація почалася через те, що Росії на фронті потрібне нове "м'ясо".
"Окупанти у Донецьку розпочали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу „нової крові“ на фронті", — заявив Андрющенко.
За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не лишилося.
Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово закликати мешканців тимчасово окупованих територій, які були захоплені нещодавно.