Андрющенко: в окупованому Донецьку розпочалася чергова мобілізація

Росіяни в окупованому Донецьку розпочали ще одну хвилю мобілізації. Чоловіків забирають як «добровольців», повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що нова мобілізація почалася через те, що Росії на фронті потрібне нове "м'ясо".

"Окупанти у Донецьку розпочали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу „нової крові“ на фронті" , — заявив Андрющенко.

За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не лишилося.

Андрющенко додав, що через брак мобілізаційного ресурсу окупанти можуть масово закликати мешканців тимчасово окупованих територій, які були захоплені нещодавно.