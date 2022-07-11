У Швейцарії заморозили російських активів на понад $6,8 млрд

Загальна сума заморожених російських активів у Швейцарії станом на 7 липня становить 6,7 мільярда швейцарських франків (6,84 мільярда доларів), повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Державного секретаріату економічних питань Швейцарії (SECO).

За останні тижні у країні заморозили 15 об’єктів нерухомості. Зазначається, що нерухомість заморожується відповідно до розпорядження федерального уряду Швейцарії, яке імплементує санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Сума заморожених активів не дає можливості оцінити ефективність санкцій. Вона надає лише миттєвий огляд і може змінюватися в той чи інший бік: з одного боку, SECO постійно отримує нові дані, а з іншого боку, трапляється, що фінансові активи, заморожені як превентивний захід, розморожуються після отримання необхідних роз’яснень" , – йдеться в повідомленні відомства.

У травні повідомлялося, що швейцарський уряд заморозив російських активів на суму 6,3 млрд швейцарських франків (6,33 млрд доларів США) відповідно до санкцій за вторгнення РФ в Україну, що менше, ніж було на початку квітня.

Як відомо, Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Водночас голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.