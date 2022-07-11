Bloomberg: сьомий пакет санкцій проти РФ буде готовий найближчими тижнями

Європейський Союз планує представити новий, сьомий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну "найближчими тижнями", повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, до сьомого пакету санкцій можуть увійти обмеження на імпорт золота, заходи щодо усунення попередніх санкцій та розширення списків санкцій.

Механізми обмеження цін на нафту обговорюються, але найближчим часом ЄС навряд чи запровадить такі санкції.

Деякі країни-члени ЄС наполягали на включенні російського газу до санкцій, але серед переважної більшості країн такого бажання немає.

Нагадаємо, Євросоюз уже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, ЄС уже розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у рамках якого, зокрема, може бути запроваджено ембарго на імпорт золота з Росії.