Євростат: населення ЄС скорочується другий рік поспіль через COVID-19

У 2021 році населення країн Європейського Союзу скоротилося з 447 мільйонів до 446,8 мільйона – це другий рік поспіль, коли спостерігається така тенденція, повідомляє Європейська правда.

Про це говорять дані Євростату.

Негативний природний приріст (тобто більше померлих, ніж народжених) другий рік перевищував позитивне сальдо міграції – в Євростаті припускають, що це сталося через вплив пандемії.

У ЄС у 2020 році зафіксовано на 531 тисячу смертей більше, ніж у 2019 році. Натомість у 2021-му на 113 тисяч смертей більше, ніж у 2020 році.

При цьому з 1960 року населення ЄС зросло з 354,5 мільйона до 446,8 мільйонів станом на 1 січня 2022 року, збільшившись на 92,3 мільйона осіб.

Населення Європейського Союзу з 1960 по 2022 роки Фото: Євростат

"Темпи зростання населення поступово сповільнилися в останні десятиліття: наприклад, населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,7 мільйона людей на рік протягом 2005-2022 років, порівняно із середнім зростанням приблизно на три мільйони людей на рік протягом 1960-х років" , – зауважують в Євростаті.

Населення окремих держав-членів ЄС станом на 1 січня 2022 року коливалося від 0,5 мільйона на Мальті до 83,2 мільйона в Німеччині. На початок цього року Німеччина, Франція та Італія разом становили майже половину (47%) загального населення ЄС.

Найбільше скорочення населення за 2021 рік зафіксоване в Італії (-253 100), а найменше – у Словенії (-1 800). Збільшення спостерігалося в інших 17 країнах, причому найбільше у Франції (185 900), а найменше – в Естонії (1 700).