У Зеленського відреагували на заяву Ахметова про вихід із медіабізнесу

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідним прикладом рівності перед законом, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов‘язковість виконання законів.

"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ - закон один для всіх" , - написав Подоляк.

Нагадаємо, Ахметов відмовився від свого медійного бізнесу на користь держави.

Як повідомлялося раніше, у червні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо реєстру олігархів.