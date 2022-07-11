ОВА: жителі Херсонщини повідомляють про вибухи біля Чорнобаївки

Жителі Херсонщини повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в обласному центрі, в районі аеропорту біля Чорнобаївки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці.

Вказано, що ця інформація уточнюється, подробиці повідомлять згодом.

В ОВА нагадували, що вже майже півтора місяця на тимчасово окупованої території Херсонщини відсутній мобільний зв’язок від українських операторів.

У громадах області працюють деякі інтернет-провайдери, але інтернет-трафік йде через Росію. Тому більшість жителів області не мають повноцінного доступу до соцмереж, українських новин та банківських додатків, через що неможливо здійснювати онлайн-платежі.

Ситуація в громадах Херсонщини, які знаходяться під тимчасовою окупацією, залишається критичною.

Окупанти викрадають та тримають в полоні місцевих жителів, відбирають у людей транспорт, мобільні телефони.

За даними ОВА 10 липня у Херсоні ЗСУ завдали високоточний ракетний удар по захопленій військовій частині на вулиці Пестеля, де дислокувалися російські окупанти.

Через вибух у в/ч зайнялася пожежа на площі 640 метрів квадратних. За попередньою інформацією, українські військові знищили чимало окупантів та їх військової техніки. Протягом усього дня вулиця Пестеля і прилеглі вулиці були перекриті окупаційними військами.

Херсон потерпав від задимлення через пожежу на полях у Таврійському мікрорайоні та передмісті. За повідомленням очевидців, окупанти не дозволили прислати на гасіння пожежі рятувальників, оскільки всі були зосереджені на ранкових подіях у в/ч.

Окупанти проводять обшуки в місцевих жителів, херсонців зупиняють на блокпостах, вламуються в приватні домівки.