Кулеба закликав світ відреагувати на "паспортні фантазії" Путіна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на спрощений порядок надання російського громадянства для українців новими санкціями проти РФ та військовою допомогою Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява МЗС щодо указу президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для громадян України.

"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів.

Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії".

У МЗС заявили, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

"Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії" , - йдеться в заяві.

11 липня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.