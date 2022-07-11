Зеленський присвоїв польському Перемишлю відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт президента України.

Як зазначається в повідомленні, відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету. Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, перед візитом президента Польщі Анджея Дуди, глява української держави Володимир Зеленський підписав указ про присвоїння звання міста-рятівника польському Жешуву.