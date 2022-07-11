ДСНС: кількість загиблих під завалами у Годинному Яру зросла до 31 особи

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Годиновому Яру на Донеччині зросла до 31, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр ДСНС України.

"Станом на 19:20 виявлено тіло 1 загиблої людини. Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 31 загиблої, врятовано з-під завалів 9 людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські загарбники ввечері 9 липня атакували ракетами з "Ураганів" 5-поверховий житловий будинок у місті Часів Яр Донецької області. У будинку повністю знищено два під'їзди.