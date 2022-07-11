The Guardian: Шотландія призупинить програму підтримки українських біженців

Шотландія на три місяці призупиняє програму підтримки біженців з України через брак належного житла, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві уряду Шотландії, повідомляє The Guardian.

У відомстві наголосили, що 4666 українців уже ухвалили у Шотландії за спеціальною програмою підтримки, яка передбачає надання житла. Ще близько 18 тисяч громадян України подали відповідні заявки.

В уряді пояснюють, що таке різке зростання біженців може призвести до екстреного розміщення, яке не відповідає "теплому шотландському прийому".

Українські біженці при оформленні британської візи можуть обрати шотландський уряд як спонсор і тоді їм надають житло. Таку можливість скасують у середу, 13 липня.

За інформацією відомства, для 18 тисяч українських біженців, які найближчим часом прибудуть, вже передбачили розміщення в готелях та університетських кампусах і навіть пасажирському судні.

При цьому рада Північного Ланаркширу оголосила про плани поновити дві житлові вежі, які планували знести. Там також розмістять громадян України.

Міністр уряду Шотландії, відповідальний за підтримку українських біженців, Ніл Грей наголосив, що таке рішення дозволить «забезпечувати прийом людей з України, на який вони заслуговують».