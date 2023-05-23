У "Дії" тепер можна обміняти водійське посвідчення

У додатку "Дія" запустили можливість обміняти чи відновити водійське посвідчення. Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Міністерства внутрішніх справ.

Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через "Дію" у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Як подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії"

Перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення"; Оберіть причину заміни документа; Підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання; Оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат); Оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ; Підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані; Підпишіть заяву; Сплатіть за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.