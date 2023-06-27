Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"

Отримання кваліфікаційних документів для моряків незабаром стане доступним на порталі "Дія", наразі розпочато набір на бета-тестування послуги.﻿ Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства" , - йдеться в повіомленні.

Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.

"Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік" , - додали в Мінцифри.

Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

На порталі "Дія" можна буде подати заяву про отримання:

професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

сертифікатів компетентності;

підтвердження до сертифікатів компетентності;

свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку

Невдовзі Мінцифра запустить бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:

випускники морських ЗВО;

моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

Реєстрація на тестування триває за посиланням.

Нагадуємо, шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду щодо постанови Кабміну №1499 - Адміністрація судноплавства продовжить виконувати свої функції і впроваджувати реформу з дипломування моряків згідно з міжнародними стандартами.