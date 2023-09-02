Федоров: "Дія" отримала спеціальну нагороду за дизайн на UX Design Awards

Дизайн застосунку "Дія" отримав спеціальну нагород UX Design Awards, в якій було представлено понад 540 проєктів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша команда від самого створення "Дії" приділяє багато уваги дизайну. Щоб ви ще простіше та комфортніше користувалися застосунком, кожна кнопка була зручною, а пошук необхідної послуги тривав кілька секунд" , – зазначив міністр.

На UX Design Awards були представлені понад 540 проєктів із 54 країн, серед яких — сайти, застосунки та прототипи.

Міністр додав, що отримана нагорода — перемога "кожного з нас", адже "Дія" належить кожному українцю.

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