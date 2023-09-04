Федоров: В "Дія" тепер можна подати заяви на чотири види допомоги

На порталі державних послуг "Дія" запустили ще 4 послуги для сімей з дітьми, а саме оформлення отримання допомоги, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер на порталі "Дія" стало можливо подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави:

допомога на дитину одинокій матері або батьку;

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або "Дія.Підписом".

"Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко" , - наголосив міністр.

Нагадуємо:

На порталі державних послуг "Дія" запустили інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка після бета-тестування послуги.