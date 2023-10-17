Держбюджет та ПДФО: що розглядатиме Рада цього тижня

Верховна Рада на поточному пленарному тижні зосередиться на першому читанні проєкту державного бюджету на 2024 рік і планує винести на розгляд низку інших резонансних законопроєктів, повідомляє Економічна правда.

Рішення ухвалили на погоджувальній раді керівників фракцій і груп парламенту.

Так, Верховна Рада на пленарному тижні зосередиться на першому читанні проєкту державного бюджету на 2024 рік.

Відомо, що у депутатів є щонайменше 1620 пропозицій до проєкту державного бюджету на 2024 рік, якими передбачається збільшення видатків держбюджету на додаткову суму 12,5 трильйонів гривень.

Крім того, Верховна Рада має намір вирішити долю законопроєкту №10037 про перенаправлення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих в державний бюджет.

Відомо, що в проєкті бюджету на 2024 рік закладено доходи в розмірі 1,7 трлн грн, що на чверть більше, ніж у кошторисі на 2023 рік. Таке зростання пояснюється насамперед спрямуванням військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного бюджету.

Бюджетний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №10037 і запропонував із 2024 року залишати 10% ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у військових частинах.

Водночас законопроєкт про вилучення ПДФО у громад суттєво переглянули до другого читання.

Також, на порядок денний буде винесено законопроєкт про діяльність релігійних організацій №8371 авторства Кабінету міністрів. Цей документ пропонує не допускати діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ).

Відомо, що зібрано близько 186 підписів під зверненням до голови Верховної Ради із закликом про розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, якими керують із Російської Федерації.

На порядку денному Верховної Ради буде також законопроєкт №9269-д про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР) - важливого структурного маяка програми співпраці з МВФ.

Напередодні у МВФ уже заявили, що термін виконання цього структурного маяка на кінець вересня не було дотримано. Фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде прийнята і реалізована на практиці без зволікань. Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

На пленарному засіданні Верховна Рада також розгляне проєкт закону №10062 про автоматичне отримання учасника бойових дій.

Планується заслухати міністра у справах ветеранів.