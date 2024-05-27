Посадовець одеського ТЦК через "Оберіг" зробив "непридатними" 138 чоловіків − ДБР

Держбюро розслідувань повідомило, що викрило посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, − вносячи зміни у систему "Оберіг", зловмисник зробив "непридатними для служби" 138 військовозобов’язаних, повідомляє Українська правда.

"Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби" , – йдеться в повідомленні.

За свої послуги зловмисник брав від 4,5 до 7 тисяч доларів і таким чином, за даними ДБР, зумів заробити щонайменше мільйон доларів.

У бюро наголосили, що встановили усіх осіб, які встигли скористались схемою − частина з них вже виїхала за кордон.

"При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ" , − йдеться в повідомленні.

Посадовцю ТЦК повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).

Нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки. Зокрема, провели 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.