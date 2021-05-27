ЕС выделит €25,4 млн для помощи жителям Донбасса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что ЕС выделяет €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердил неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.