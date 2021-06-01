РФ в мае привезла в ОРДЛО новые партии оружия – разведка

В течение мая 2021-го Россия завозила на оккупированные территории Донбасса новые партии оружия, а инструкторы ВС РФ проводили подготовку для подразделений боевиков. Об этом, со ссылкой на главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Лига.net.

По данным разведки, оккупанты продолжают усиливать боевые возможности террористов.

В Минобороны сообщают, что в мае на оккупированную часть Донбасса через российскую границу завезли новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения, а также боеприпасы российского производства.

Кроме того, разведка информирует, что военные инструкторы ВС РФ в ОРДЛО проводили подготовку наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Также в Минобороны сообщают о минировании боевиками территорий возле линии соприкосновения. При этом оккупанты используют мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями, что создает опасность для мирных жителей.