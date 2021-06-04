У украинских туристов в 2021 году будут суперусловия, – Кулеба

Летом 2021 года украинцы будут иметь более свободные условия для путешествий по сравнению с прошлым годом, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании – тоже туристическое, популярное направление, и мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Думаю, все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, с Испанией, которая является популярным направлением. Думаю, этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым", – сказал Кулеба.

Кроме того, министр сообщил о договоренности с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимальные условия в этой стране.