У украинских туристов в 2021 году будут суперусловия, – Кулеба
Летом 2021 года украинцы будут иметь более свободные условия для путешествий по сравнению с прошлым годом, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании – тоже туристическое, популярное направление, и мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Думаю, все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, с Испанией, которая является популярным направлением. Думаю, этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым", – сказал Кулеба.
Кроме того, министр сообщил о договоренности с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимальные условия в этой стране.
"Мой коллега, министр культуры, который отвечает за туризм, Александр Ткаченко, летал в Турцию, проводил консультации. В этом году в Турции, думаю, будут суперусловия для украинских туристов", – подчеркнул Кулеба.