Солистка Go_А снялась для украинского Vogue

Солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко снялась в стильной фотосъемке для модного издания Vogue. Звезда предстала в кадре в одежде украинских брендов, сообщает Обозреватель.

На снимках видно, что Павленко преобразилась в эффектные наряды, которые не только показали ее оригинальную натуру, но и женственность. Так, в первом образе артистка примерила длинное красное платье с украшениями на юбке, черным ажурным корсетом и маску. Дополнили стиль обувь на высокой деревянной подошве от Polina Veller. Подчеркнул оригинальный образ макияж – черно-красные стрелки с акцентом на висках.

Звезда снялась в модной фотосъемке для Vogue. Источник: vogue.ua

Павленко примерила длинное красное платье с украшениями на юбке, черным ажурным корсетом и маску. Источник: vogue.ua

Во втором образе Павленко показала свою женственность, облачившись в черное платье от бренда Finch с объемными рукавами. Визажисты на этот раз сделали легкий макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах.

Павленко примерила женственный образ в черном платье и с цветами. Источник: vogue.ua

Павленко позировала в длинном платье с объемными рукавами. Источник: vogue.ua

Третий образ солистки Go_A состоял из белоснежного костюма от бренда DSHUS. А в качестве обуви выбрали House Martin Shoes. Акцентировать внимание на яркий образ певицы стилисты решили с помощью пышной прически и необычного макияжа в виде белой линии на лице.

Павленко появилась в белоснежно костюме и с оригинальным макияжем. Источник: vogue.ua

Павленко предстала в кадре в одежде украинских брендов. Источник: vogue.ua

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".