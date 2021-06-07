Пенсионный фонд в будущем потеряет смысл – эксперт

Экономист Андрей Новак заявил, что Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы. По его словам, из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10-15 лет его существование потеряет смысл, сообщает Обозреватель.

"Если в целом говорить о пенсионной системе, то я считаю, что Украине нужно как можно быстрее перейти на накопительные уровни пенсионной системы: второй уровень обязательный – накопительный уровень как процент от вашей зарплаты, третий – добровольный. Поскольку без этого с нашей одноуровневой солидарной пенсионной системой через 10-15 лет мы столкнемся с ситуацией, когда почти весь объем пенсий нужно будет покрывать из государственного бюджета" , – сказал Новак.

По его словам, при одноуровневой солидарной пенсионной системе ликвидировать дефицит ПФУ невозможно.

"Дефицит Пенсионного фонда будет таким большим, что отпадет смысл его существования как такового, потому что все равно пенсии будут выплачиваться из госбюджета" , – добавил специалист.

Напомним, в Украине с июля 2021-го пересчитают пенсии миллиону человек. Кроме того, около трех миллионов работающих с июня получат перерасчет пенсий, с учетом повышения выплат за май и апрель.

Так, согласно документу, прибавка в июне коснется большинства украинцев старше 60 лет. В результате: