"Санкции будут всегда", – замглавы МИД России

Санкции против России будут всегда, Москва должна быть готова к новым ограничительным мерам, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами", – сказал Панкин на слушаниях в Госдуме на тему "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации".

"Когда мы говорим о противодействии, мы должны говорить и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будет сочтено нужным", – добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что России необходимо готовиться к дополнительным ограничительным мерам.

"Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем "на случай, если". Но "случаев, если" может быть очень много, ко всем не подготовишься, понятно, что мы не можем полностью замкнуться на себе", – сказал Панкин.

Он также отметил, что "снимать санкции будут те, кто их вводил, просить об этом мы не будем" .