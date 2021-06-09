Лоббист "СП-2" продвигал Блинкена на пост госсекретаря, – источник

Американская компания BGR Group, лоббирующая строительство “Северного потока-2”, способствовала утверждению кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря, ссылаясь на Fox News, сообщает Новое время.

В распоряжении телеканала оказалась электронная копия письма с призывом к сенатору-республиканцу в комитете по международным отношениям Джиму Ришу поддержать назначение Блинкена.

Как утверждается, BGR Group помогла организовать письмо Ришу. Риш был среди примерно пары десятков республиканцев, проголосовавших за утверждение Блинкена. В это же время BGR Group занималась поддержкой строительства “Северного потока-2”.

BGR зарегистрирована в апреле 2020 года в качестве лоббиста компании “Северный поток-2 AG” по “вопросам, связанным с позицией США по газопроводу “Северный поток-2” .

Компания Nord Stream платила BGR ежеквартально 240 тысяч долларов, или чуть менее миллиона долларов в год, за лоббирование в пользу газопровода.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Блинкен ничего не знал о какой-либо работе BGR в пользу своего назначения. По словам Прайса, Блинкен не был осведомлен о работе компании от имени Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу.

“Секретарь ясно дал понять: он, как и президент, выступает против трубопровода и рассматривает его как проект влияния России”, – говорится в ответе Прайса на запрос телеканала.

В офисе сенатора Риша заявили, что это письмо не повлияло на его решение голосовать за Блинкена.

Сенатор инициировал законопроект против газопровода “Северный поток-2” и ранее назвал решение Байдена об отмене санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства “подарком Путину” , который только ослабит влияние США накануне предстоящей встречи Байдена с Путиным.

“Северный поток-2” — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1 234 км. После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков “Северного потока-2”, работы по строительству газопровода не велись около года.

4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода “Северный поток-2” завершена, а вторую нитку газопровода достроят через два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом. В Еврокомиссии заявили, что не располагают информацией о завершении прокладки первой нитки газопровода.

19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода “Северный поток-2”, и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций “соответствует национальным интересам” страны. При этом он подчеркнул, что США “продолжат противодействовать завершению этого проекта” .

Так, США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода “Северный поток-2”.