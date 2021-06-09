Лоббист "СП-2" продвигал Блинкена на пост госсекретаря, – источник
Американская компания BGR Group, лоббирующая строительство “Северного потока-2”, способствовала утверждению кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря, ссылаясь на Fox News, сообщает Новое время.
В распоряжении телеканала оказалась электронная копия письма с призывом к сенатору-республиканцу в комитете по международным отношениям Джиму Ришу поддержать назначение Блинкена.
Как утверждается, BGR Group помогла организовать письмо Ришу. Риш был среди примерно пары десятков республиканцев, проголосовавших за утверждение Блинкена. В это же время BGR Group занималась поддержкой строительства “Северного потока-2”.
BGR зарегистрирована в апреле 2020 года в качестве лоббиста компании “Северный поток-2 AG” по
“вопросам, связанным с позицией США по газопроводу “Северный поток-2”.
Компания Nord Stream платила BGR ежеквартально 240 тысяч долларов, или чуть менее миллиона долларов в год, за лоббирование в пользу газопровода.
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Блинкен ничего не знал о какой-либо работе BGR в пользу своего назначения. По словам Прайса, Блинкен не был осведомлен о работе компании от имени Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу.
“Секретарь ясно дал понять: он, как и президент, выступает против трубопровода и рассматривает его как проект влияния России”, – говорится в ответе Прайса на запрос телеканала.
В офисе сенатора Риша заявили, что это письмо не повлияло на его решение голосовать за Блинкена.
Сенатор инициировал законопроект против газопровода “Северный поток-2” и ранее назвал решение Байдена об отмене санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства
“подарком Путину”, который только ослабит влияние США накануне предстоящей встречи Байдена с Путиным.
“Северный поток-2” — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1 234 км. После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков “Северного потока-2”, работы по строительству газопровода не велись около года.
4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода “Северный поток-2” завершена, а вторую нитку газопровода достроят через два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом. В Еврокомиссии заявили, что не располагают информацией о завершении прокладки первой нитки газопровода.
19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода “Северный поток-2”, и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций
“соответствует национальным интересам” страны. При этом он подчеркнул, что США
“продолжат противодействовать завершению этого проекта”.
Так, США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода “Северный поток-2”.