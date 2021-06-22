Кардиолог назвал одно из лучших упражнений, которое укрепит ваше сердце

С точки зрения кардио, упражнение бёрпи (бурпи) действительно заставляет наши сердца работать на полную мощность, требуя гораздо большего потребления кислорода. Кардиолог Саджит Бхусри считает, что всем стоит включить его в свой распорядок, чтобы укрепить здоровье, сообщает WomanEL.

Польза бёрпи для здоровья сердца

Исследования показали, что большое количество бёрпи снижает риск болезней сердца. Каждая тренировка бёрпи также вызывает большее сжигание калорий. Даже такие эффективные, как становая тяга или присед, или выпады, проигрывают. Другие преимущества включают улучшение кровотока и снижение артериального давления.

Быстрый бёрпи – отличный вариант, если у вас нет времени на полную тренировку или даже на 20-минутную HIIT.

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