Лишь 190 COVID-больниц соответствуют требованиям НСЗУ – Ляшко

Среди 257 больниц, которые предназначены для госпитализации больных коронавирусом украинцев, 190 полностью соответствуют требованиям Национальной службы здоровья Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе совещания в Офисе президента в понедельник.

Ляшко уточнил, что другая часть медучреждений является больницами "второй волны" и для них будут выписаны отдельные требования.

"Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, из 257 больниц, которые определены для госпитализации больных коронавирусной болезнью, 190 соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья. Для другой части, которые являются больницами второй волны, будут выписаны отдельные требования, чтобы с ними скорее заключили контракты. Что касается детских больниц, то в каждой области определено по одному такому заведению" , - сообщила пресс-служба президента.

Как уточняется в сообщении, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко напомнил о продолжении подготовки к началу коммуникационной кампании о том, что вакцинация против COVID-19 уже открыта для всех категорий населения, а все центры массовой вакцинации работают семь дней в неделю.

Уточняется, что это произойдет после принятия министерством здравоохранения решения о переходе к пятому этапу вакцинации.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения" , - отметил Тимошенко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что нужно открыть 3300 кабинетов для вакцинации, которые были заранее определены, по всей стране, а также распределить вакцины по этим пунктам.