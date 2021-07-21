Угрозы населению из-за аварии на "РивнеАзот" нет – ГСЧС

Угрозы населению из-за аварии на предприятии "РивнеАзот" нет, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде (из-за разгерметизации трубопровода с нитрозными газами на предприятии" РивнеАзот "- ред.) нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели отмечают, что мониторинг состояния воздуха осуществляется в круглосуточном режиме.

Напомним, 20 июля около 17:10 вблизи г. Ровно на территории завода ОАО "РивнеАзот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.