Тупицкий в КСУ точно не вернется, – Вениславский

Александр Тупицкий активно пытается вернуться в Конституционный Суд после того, как его отстранили. Однако этого точно не произойдет. Об этом со ссылкой на слова представителя президента в КСУ Федора Вениславского, сообщает 24 Канал.

Вениславский заверил, что по Тупицкому открыто много уголовных производств, а потому нет оснований считать, что он может вернуться в КСУ.

"Я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решения Большой Палаты Верховного Суда", – отметил Вениславский.

"Есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины (чтобы не допустить этого)", – отметил нардеп.

По словам Вениславского, Тупицкий – одиозная личность, которая, по решению Совета нацбезопасности и обороны, представляет угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский знает, как не допустить такого человека к выполнению важных функций в КСУ.