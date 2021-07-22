Увольнение главы Нацбанка может усложнить переговоры с МВФ – политолог

Слухи о возможной отставке главы НБУ Кирилла Шевченко распространяются с целью ухудшить отношения Украины с МВФ и остановить очищение финансового сектора. Об этом написал политолог Петр Охотин, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что смена главы центробанка очень серьезно влияет на финансовую ситуацию.

"Отставка главы НБУ - это всегда изменение стратегий. В Турции такие изменения приводили к инфляции в 17%" , - говорит политолог.

По словам Охотина, Шевченко в должности главы Нацбанка проявил себя как специалист. Курс гривны удалось удержать на уровне 27 грн/долл даже во времена пандемии, инфляция низкая, а к 2022 году ее планируют зафиксировать на уровне не более 5%. Невероятные цифры для постковидного времени, отмечает эксперт.

"Выгоду от отставки Шевченко может получить теневая экономика. При Шевченко увеличилось количество безналичных операций" , - пишет он.

Охотин также опровергает утверждение, что причиной отставки может быть отсутствие соглашения с МВФ.