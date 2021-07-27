Как проверить "звездность" отеля на практике

5-ти звездочный отель отличается от 4-х звездного бассейном, а в 3-х звездочном должен быть завтрак, удобный матрас и подушка, сообщает Сегодня.

Слова all inclusive и "5-ти звездочный отель" ассоциируются в украинского туриста с комфортом и эффектом "вау". Но есть случаи, когда заявленные стандарты не соответствуют действительности. Как высчитывают "звездность" в гостиницах на практике и сколько украинских заведений имеют действующую категорию?

Какая ситуация со "звездностью" в украинских гостиницах?

В Украине 5 тыс. гостиниц и других заведений, которые предоставляют услуги проживания. Действительные свидетельства о наличии категории (звездах) имеют лишь 275. В двух сотен объектов документы просроченные.

Около года отелям не "приписывали" звезд: ответственная за это комиссия меняла подчинения от Министерства экономики. Но процедура все еще несовершенна, признает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

С 2021-го категорию заведения будут подтверждать раз в пять лет. В дальнейшем государство стремится контролировать их только выборочно. Также планируется обновление стандартов.

Комиссия, которая рассматривает документы на повышение категории не находится в отеле. Но там присутствуют органы сертификации, которые присылают эти документы, – добавила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Не обходится без случаев, когда отель направляет идеальные фотографии своих номеров, а потом, оказывается, что у него сделано в одном номере ремонт по каждой категории, а во всех остальных – все ужасно.

Что отличает 5-звездочный отель от 4-х и 3-х звездного?

В 5-ти звездочном отеле должны быть:

бассейн;

несколько ресторанов на выбор для гостя;

оснащены помещения для людей с инвалидностью.

Если это бизнес-отель, то должен быть конференц-центр и возможности для проведения деловых встреч.

5-ти звездочный отель от 4-х отличает разве что наличие бассейна, а отличие от 3-х звезд будет более существенным. В таких отелях должен быть: качественный матрас и подушка, кровать, чистый душ, холл и завтраки.

Есть ли "самозванцы" – гостиницы, которые самостоятельно вешают звезды на фасаде?

Вряд ли потому что за такое предусмотрены большие штрафы. Зато в Государственном агентстве заметили мошеннические действия на интернет-ресурсах по бронированию.

Проверить, соответствует ли отель заявленной категории, можно на сайте Государственного агентства развития туризма. И народным рейтингам стоит верить. Поэтому ищите отзывы, но учитывайте дату: отель, в котором когда-то все было плохо, в данный момент может исправиться и гордо носить звезды на фасаде.