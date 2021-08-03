В "Слуге народа" рассказали об возможных увольнениях министров

В Кабинете министров возможны кадровые перестановки, но оснований для отставки всего правительства пока нет. Такое заявление сделал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Вести.

"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров.

Действительно у нас есть вопросы по деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно в ходе этой работы", - подчеркнул парламентарий.