Зеленский подписал закон о новых налогах в ІТ-индустрии

Документ предусматривает специальный режим налогообложения на рынке ІТ, в частности - для резидентов Дія Сіті, сообщает Корреспондент.

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине, который регулирует налоговые условия специального правового режима Дія Сіті.

Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов Дія Сіті:

возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов Дія Сіті в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год;

уплата единого социального взноса резидентом Дія Сіті (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет предусмотренных условий налогообложения резидентов Дія Сіті.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года. Однако, айтишники против: не надо трогать то, что и так хорошо работает.