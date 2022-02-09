Киев вошел топ-3 городов мира в рейтинге дорожных пробок

Украинская столица по уровню пробок взлетела на третье место по сравнению с 7-м в 2020 году. Впереди только турецкий и российский города, сообщает UBR.

Киев попал в тройку лидеров по продолжительности автомобильных заторов на дорогах. Об этом стало известно из ежегодного индекса трафика нидерландской компании TomTom, в котором подробно описываются тенденции, наблюдаемые в 404 городах в 58 странах в течение 2021 года.

Глобальный уровень заторов в 2021 году по-прежнему остается на 10% ниже, чем в доковидные времена. В часы пик этот показатель упал на 19% ниже. Почти в 300 городах, из включенных в индекс, средние заторы были ниже, чем в 2019 году.

В то же время в среднем длительность поездки в киевских заторах была на 56% больше, чем при их отсутствии. Это означает, что 30-минутная поездка в условиях свободного потока занимает на 17 минут больше.

8 февраля 2021 года стало самым загруженным днем из-за снегопадов. Тогда средняя задержка составила 139%.

Стоит отметить, что в рейтинге за 2020 год украинская столица располагалась на 7-м месте, в 2019 – на 12-м, годом ранее – на 13-м, а в 2017 году еще на ступеньку ниже.

В 2021 году Киев смогли обогнать Стамбул (62%) и Москва (61%). На четвертом месте оказалась столица Колумбии Богота (55%).

Другие украинские города тоже поднялись в списке самых загруженных дорог. Одесса за год с 11-го места переместилась на 6 (51% задержки), Харьков занял 12-ое место в мире (46%), Днепр – 25-ое место (40%).