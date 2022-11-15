ОВА: Харків та область повністю знеструмлені принаймні до ранку
Харків та область через російські удари залишилися без електропостачання щонайменше до ранку середи, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Світла немає ані в місті Харкові, ані в жодному населеному пункті області…
Ми аналізуємо, скільки нам потрібно буде часу для відновлення електроенергії в області. Напевно, до ранку точно не буде електроенергії".
Щодо ситуації з водою голова ОВА зазначив, що поки що водопостачання є, однак, якщо не вдасться відновити електропостачання протягом 10-12 годин, насоси водоканалу будуть запущені в аварійному режимі.
За його словами, окупанти у вівторок завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300, по Чугуївському району - 4.