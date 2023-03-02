Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.﻿ Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге, посвященном российско-украинской войне, сообщает Европейская правда.

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это" , - считает канцлер Германии.

Путин скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановление действия ядерного договора с Соединенными Штатами, добавил Шольц.

Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт говорил о принципе "сбалансированной взаимности", учитывая Хельсинкский процесс 1970-х - но об этом не может быть и речи, пока Путин угрожает существованию Украины и одновременно основам европейского миропорядка, отметил канцлер.

"Нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем - разве что о собственной покорности" , - заявил Шольц.

Тем более примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский представил предложения по прочному, справедливому миру на саммите G20 в ноябре, добавил Шольц.