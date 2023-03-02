Генштаб: ФСБ прибыла на Херсонщину, враг усилил фильтрацию на юге

В некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонщины прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

"Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины".

Кроме того, по информации Генштаба, во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные "кадетские классы", начиная с первого класса. Учеников обязали носить униформу и посещать дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым преимущественно более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.