Спутник показал масштабные разрушения Бахмута

Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на The New York Times, сообщает Украинская правда.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что больше всего пострадала восточная часть города, о захвате которой объявили оккупанты.

На фото, сделанном 6 марта, видно, что разрушены мосты через реку Бахмутовка, которая делит город пополам и, как пишет NYT, может быть использована ВСУ для сдерживания врага.

Кроме того, другой снимок за 6 марта свидетельствует, что за последние несколько недель были сильно повреждены район и мост на юге Бахмута.

На снимках за 23 февраля также можно разглядеть масштабные повреждения промышленных предприятий, жилых домов и мостов.